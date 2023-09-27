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الخميس 28 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية تبحث مع دولتي ناورو وكومنولث دومينيكا العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الأربعاء، مع رئيس جمهورية ناورو روس كون، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن الجانبين بحثا أيضا أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وفي السياق، استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية والأعمال الدولية والتجارة والطاقة في كومنولث دومينيكا الدكتور فينس هندرسون؛ حيث استعرضا العلاقات الثنائية

وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

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فيصل بن فرحان السعودية ناورو
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