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الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عامل يقتل طليقته طعنا بالسكين أمام محل عملها بالعمرانية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدم عامل علي إنهاء حياة طليقته طعنآ بالسكين بعد خروجها من محل عملها بمنطقة العمرانية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجده بمقتل سيدة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة سميه.م.م،35عاما، مصاب بطعنه نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة انتظر خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها ، واستهل سكين من بين طياته وطعن بيها المجني عليها.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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