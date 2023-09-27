بالفيديو.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية بعد التوقيت الشتوي

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، بعد الانتهاء من مدة العمل بالتوقيت الصيفي الجاري، الذي استمر لمدة 6 أشهر.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن يوم الخميس 28-9-2023، هو آخر أيام التعامل بالتوقيت الصيفي الجاري 2023، ومن يوم الجمعة يتم التعامل بالتوقيت الشتوي الحديث 2023-2024، ومن ثم يتم تعديل مواعيد عمل المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمراكز التجارية.

وتابع قائلا: يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا حتى 10 مساءً وزيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث يتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساءً.

واستكمل قاسم: فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحاً حتى 12 ليلا بينما تظل خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات.

فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءًن باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، بالإضافة إلى الورش المتعلقة بالخدمات العاجلة للمواطنين.

ونوه الى انه لا ينطبق هذا الجدول على محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران باستثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

واختتم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية : تكون هناك محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات مستثناه من القرار.