محافظ قنا والمدير الإقليمي للبنك الدولي يتفقدان مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قام اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وستيفان جيمبرت المدير الإقليمى للبنك الدولى بجولة ميدانية لمشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة أعمال ترفيق المتطقة الصناعية بقفط ومصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد.

رافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج، واعضاء وحدة تنفيذ البرنامج بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والمستثمرين.

حيث تفقدا مشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا، والذي يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقى للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسى للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا والمدير الإقليمى للبنك الدولى إلى المنطقة الصناعية بكلاحين قفط واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي لأعمال شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يضم شبكات مياه الشرب وشبكات الصرف الصحى ودعم شبكات الكهرباء، وإنشاء شبكة اتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعى، حيث ساهمت أعمال الترفيق بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي حيث تم تخصيص نحو 3 مليارات جنيه لتطوير وتوصيل المرافق.

وفي ختام الجولة قاما بزيارة مصنع طائر الفنيق لصناعة ودرفلة الحديد حيث تفقدا معدات وماكينات الإنتاج، ولوحات توزيع الكهرباء الخاصة بتشغيل خط إنتاج المصنع، حيث أن المصنع يعد صرح صناعي كبير على أرض محافظة قنا، وهو أول مصنع لصناعة ودرفلة الحديد على مستوي الصعيد، يقع على مساحة ٦٢ ألف متر، ومزود بمعدات إنتاج وفقا لأحدث التكنولوجيا العالمية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ١٩٠ ألف طن، ويوفر ٢٥٠ فرصة عمل للشباب.