شادي حسين يقود تشكيل زد أمام الجونة في دوري النيل

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق إف سي زد عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الجونة، مساء اليوم الأربعاء، على استاد خالد بشارة، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

كان زد قد حقق الفوز في الجولة الأولى على الإسماعيلي بهدف دون رد في استاد القاهرة الدولي، سجله مصطفى سعد ميسي.

بينما تعادل الجونة مع مضيفه سموحة في الجولة الأولى بهدف لكل فريق في استاد الإسكندرية.

جاء تشكيل زد كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي لالا، محمد سمير، محمد إسماعيل، محمد أشرف.

خط الوسط: بيتر زيلو، عبد الله مجدي، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي.

خط الهجوم: شادي حسين، مصطفى عبد الرؤوف.