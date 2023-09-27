الدوري الإسباني.. بيلينجهام بديلًا مع ريال مدريد أمام لاس بالماس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاس بالماس، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، اليوم الأربعاء، لاس بالماس على ملعب سانتياجو برنابيو، في المباراة التي تنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، على مقاعد البدلاء في لقاء اليوم، حيث قرر أنشيلوتي الدفع باللاعب براهيم دياز في التشكيل الأساسي.

وخسر الريال مواجهة ديربي العاصمة الإسبانية أمام أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، بالجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور للظهور مجددًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، ليجلس على مقاعد احتياط الملكي رفقة الظهير الأيمن داني كارفخال.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: ناتشو فيرنانديز – أنطونيو روديجير – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشواميني – فيديريكو فالفيردي – إدوارد كامافينجا

وفي الهجوم: براهيم دياز – رودريجو جوس – خوسيلو.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، فيما يأتي لاس بالماس في المركز السابع عشر وفي رصيده 5 نقاط.