افتتاح 6 مشروعات تعليمية بشمال سيناء خلال العام الدراسي الجديد

أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن افتتاح ٦ مشروعات تعليمية خلال العام الدراسي الجديد منها إحلال كامل لمدارس الخروبة والشلاق وأبوفرج في الشيخ زويد، بجانب افتتاح مدرسة التربية الخاصة ببئر العبد لتشمل الإعاقات العقلية والسمعية والبصرية، فضلًا عن صيانة شاملة لعدد ١٠ مدارس على مستوى المحافظة، وزيادة أعداد الفصول بمدرسة نجع شبانة التي أقيمت بالجهود الذاتية إلى ١٢ فصلا مع الإعداد لافتتاح قلعة تعليمية متميزة في مدينة رفح الجديدة.

أكد رضوان، في بيان رسمي اليوم وصول أكثر من ٩٢% من الكتب الدراسية للمراحل التعليمية المختلفة وتم توزيعها على المدارس بالإدارات ، لافتا إلى انتظار استلام التابلت الخاص بالمرحلة الثانوية العامة، وشدد علي عدم وجود عجز في مدرسي المواد الأساسية بالمدارس، حيث إن العجز فقط في بعض التخصصات من إخصائيين ومدرسي بعض المواد الفنية، لافتا إلى أن نصيب المحافظة من مسابقة ٣٠٠٠٠ معلم حوالي ١٩٨ معلما ستتم الاستعانة بهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.

وقال أن مديرية التربية والتعليم ستستقبل مع بداية العام الدراسي الجديد فرق الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال «الجرعة الثانية» بالتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء، مشيرا إلى انتظام الدراسة منذ اليوم الأول في مختلف المراحل التعليمية في مدارس المحافظة، حيث إن كثافات المدارس الحالية لا تستدعي تطبيق نظام الصفوف الدراسية، وانه سيتم تطبيقه إذا دعت الحاجة لذلك.

أضاف رضوان أن طلاب شمال سيناء معفيين من دفع الرسوم الدراسية بقرار من وزير التربية والتعليم، وأن هذا القرار يتم تطبيقه للسنة الثامنة، واكد أن هذا الإعفاء يسري على طلاب شمال سيناء المقيمين بالمحافظات الأخرى ويستثنى من ذلك المدرسة المصرية اليابانية والمدارس التجريبية.

كما لفت رضوان إلى افتتاح عدد من المعارض لبيع المستلزمات الدراسية منها معرض العودة للمدارس بالعريش ومعرض نقابة المعلمين بالعريش ومعرض بمدينة الشيخ زويد، تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.