صور.. التنسيق الحضاري يعقد ورشة "الأادلة الإرشادية للمناطق والمباني ذات القيمة المتميزة"

نظم الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة ورشة عمل لمهندسي ومديري الاحياء بالمناطق ذات القيمة المتميزة والعاملين بمجال الاسكان والتنظيم والاشغالات والاعلانات، في اطار جهود الجهاز للحفاظ علي القيم الجمالية والتراثية وفي ضوء تعديلات اشتراطات بعض المناطق ذات القيمة المتميزة حرصا علي تلك المناطق وكذلك المباني ذات التراث المعماري المتميز.

أدار الورشة كلا من هبة الله يوسف مدير عام إدارة التصميم والحفاظ علي النسق الحضاري، وعلي وجيه مدير عام الشئون القانونية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.



بدأت الورشة بتعريف دليل حدود وأسس الحفاظ علي منطقة القاهرة التاريخية والخديوية وتعديلاتها المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة مجلس الوزراء.

وشرح لكيفية التعامل مع المباني ذات القيمة المتميزة وإشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للتعامل مع هذه المباني وسلطة الجهاز في الضبطية القضائية الممنوحة له من خلال قانون ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ وتبع ذلك عرض لاشتراطات الجهاز في الحفاظ علي مناطق القاهرة التاريخية والخديوية من إرتفاعات ونسب البناء و الطابع المعماري في ضوء القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.