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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصر تقترح تمثيل ذوى الإعاقة الرياضيين بنسبة 50 ٪ في اللجان الأهلية والدولية

عماد رمضان
عماد رمضان
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تقدم عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية باقتراح امام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية  بان يكون هناك قواعد ملزمة لتمثيل ذوى الاعاقة الرياضيين المؤهلين بنسبة 50 ٪ فى جميع اللجان البارالمبية الاهلية والدولية.


جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية والذي تستضيفه البحرين حاليا بحضور 180 دولة ، و نال إقتراح أمين صندوق اللجنة البارالمبية  عناية واهتمام مسؤولي اللجنة البارالمبية الدولية ، خاصة بعد أن تبع اقتراح عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ، تأييد ومطالبة  العديد من الدول  لهذا المطلب .
وتم توثيق الاقتراح لدى اللجنة الباراليمبية المصرية 
 

كان  الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة الباراليمبية المصرية قد ألقى  كلمة اللجنة ، بإجتماع الجمعية العمومية للجنة الباراليمبية الدولية ، و هي المرة الأولى فى تاريخ الرياضة البارالمبية الدولية  منذ عام  1989 التي يتم  فيها عرض والقاء كلمة للجنة البارالمبية المصرية  أمام الجمعية العمومية للجنة البارالمبية.
يمثل مصر في الاجتماع الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، و عماد رمضان أمين صندوق اللجنة .

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اللجان الاهلية والدولية ذوى الاعاقة الرياضيين عماد رمضان اللجنة البارالمبية احمد محمدي
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