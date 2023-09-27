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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ندوة للتوعية بالمساواة بين الجنسين بالوادي الجديد

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أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، نظمت ندوة للتوعية بالتنسيق بين وحدة المساواة بين الجنسين ، ومكتب عمل الراشدة بعنوان المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إقتصادياً والقضاء على التمييز والعنف ضد المرأة،  وذلك بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية الراشدة ، لعدد  18 عامل ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول أحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له ، لجميع العاملين بالمنشآت لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم داخل أماكن العمل ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصادياً ، لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه جرى تنظيم ندوة توعية فى إطار السعى نحو تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وريادة الأعمال، وتقلد المناصب الرئيسية في الهيئات العامة والشركات، وذلك من خال تهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضد المرأة أو التي تضر بها، سواء في المجال العام أو داخل الأسرة. 

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