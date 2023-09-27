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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تسليم 12 عقد عمل لذوى همم من أبناء الغربية

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قالت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة الغربية قامت بتسليم 12 عقد عمل لذوى همم من أبناء المحافظة ، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، وذلك للعمل في منشآت القطاع الخاص بمدينة المحلة الكبرى ، في إطار جهود المديرية في حصر المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر ونسبة استيفاؤها لنسبة 5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة ، والوفاء بالطلبات المقدمة للمديرية من تلك الفئة .

وأوضحت الوزارة ، في بيان لها أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم لدمجهم في سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم على المهن المطلوبة ، والاستفادة من إمكانياتهم وقدراتهم للمشاركة في جهود التنمية ..

وقال أحمد القللي مدير مديرية العمل بالغربية ، شهد فعاليات التسليم رباب ابو اليزيد مدير إدارة التشغيل ، وصلاح عبد ربه مدير مكتب تفتيش المحلة الكبرى ، مؤكداً استمرار المديرية في توفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة لتلك الفئة ، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية مناسبة لهم لتأهيلهم للحصول على تلك الفرص ، ومتابعتهم بعد استلام الفرص من خلال الأجهزة التابعة للمديرية للاطمئنان والتأكد من حصولهم على كافة حقوقهم ومستحقاتهم التى كفلها لهم القانون ..

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