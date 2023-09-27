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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنظيم الاتصالات يقر أوقات العمل الشتوية لشركات المحمول

جهاز تنظيم الاتصالات
جهاز تنظيم الاتصالات
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تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع   مقدمي خدمات الاتصالات وبدء العمل بالمواعيد الشتوية

بالإشارة إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:

  • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
  • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
  • يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

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بدء العمل بالمواعيد الشتوية مقدمي خدمات الاتصالات
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