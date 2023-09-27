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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي

بسيوني
بسيوني
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أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه الاساسية للقاء إنبي على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري نايل.
 

وتضم قائمة الطلائع الاساسية كلا من :

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد متعب ومحمد فتح الله، وخالد سطوحي وأحمد عبدالرحمن.

خط الوسط: فريد شوقي وعبدالرحمن شيكا، وعلي حمدي ويسري وحيد.

خط الهجوم: كريم طارق وبول جوليوس.

جاءت قائمة  البدلاء على النحو التالي:  إسلام محارب ومحمد دياب، وفارس حاتم وموسى دياوارا ومحمد شعبان محمود، وحسن مجدي وحميد ماو، ومحمد شحاته وكريم حلاوة.

وحقق  الطلائع الجيش الفوز  في الجولة الاولي على حساب البنك الأهلي بنتيجة 2/0.

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طلائع الجيش كريم طارق وبول جوليوس إنبى
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