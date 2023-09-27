"الزراعة" تواصل أعمال قافلة المنافذ الكبرى لتخفيف العبء عن أهالي شمال سيناء

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعمال القافلة الكبري، سيناء في القلب، التي تشمل اكبر عدد من المنافذ المتحركة، المحملة بالسلع ومنتجات وزارة الزراعة، لدعم أهالي محافظة شمال سيناء.



قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، انه تم توزيع اعمال القافلة في مناطق العريش، الزهور، العبور، المساعيد، السبيل، وسط المدينة، الضاحية، فضلا عن مدينة بئر العبد وقرية الروضة، ومركز الشيخ زويد.



وأشار مستشار وزير الزراعة، إلى ان ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، ودعم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمبادرتي وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" و"سيناء في القلب".



وتابع صالح أن اجمالي عدد سيارات القافلة بلغت حوالي ٤١ سيارة، محملة بسلع ومنتجات من انتاج وزارة الزراعة بكمية تصل الى ٧٥ طن، من اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم، والأسماك، فضلا عن الخضروات المتنوعة، والارز والسكر والبقوليات، البقالة، وبيض المائدة، وزيت الزيتون، ومنتجات التصنيع الغذائي المختلفة.



واشار الى ان اعمال القافلة، التي تعد الأكبر في تاريخ وزارة الزراعة، جاءت بالتنسيق بين وزير الزراعة واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لاختيار المناطق والاماكن المناسبة لمتركز سيارات ومنافذ القافلة.

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