المصري للتأمين يدعم المنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمعرض "بزنس يا شباب"

أعلن الاتحاد المصري للتأمين، وفي إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية عن مشاركته بمعرض بزنس يا شباب تحت شعار "شباب مصر مستقبلها" للمنتجات الحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن جناح الخدمات المالية غير المصرفية، والمقرر إقامته خلال الفترة من 28 سبتمبر الجاري حتى 4 أكتوبر المقبل بإستاد القاهرة الدولي تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الدولة للشباب وحثهم علي الاتجاه لإقامة المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتج المحلى، حيثُ سيشارك بالمعرض 15 شركة لتقديم الخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسوف يقوم فريق الاتحاد المصري للتأمين على مدار أيام المعرض بتوفير المواد التوعوية والحديث مع المشاركين لتوضيح أهمية صناعة التأمين للمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمنتجات التأمينية التي تدعم هذا التوجه من خلال جناح الاتحاد بالمعرض.

وجدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين سيقوم بالمشاركة في سلسلة من المعارض المماثلة والتي ستنعقد بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار السعي نحو زيادة الوعي التأميني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن طريق تقديم خدمات تأمينية جديدة تتناسب مع الفئات المستهدفة.

ويذكر أن الاتحاد المصري للتأمين قد قام بعدة خطوات هامة لدعم التأمين متناهي الصغر منها:

● إنشاء لجنة فنية متخصصة للتأمين متناهي الصغر بهدف دعم وتعزيز هذا النوع من التأمين في السوق المصري.

● عقد عدد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات المعنية بالتأمين متناهي الصغر محليًا وعالميًا وذلك بهدف نشر الفكر التأميني وتسويق المنتجات التأمينية.

● تنظيم الاتحاد لأول مؤتمر متخصص للتأمين متناهي الصغر في مدينة الأقصر وذلك خلال عامي 2022و2023 حيثُ يعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول للعديد من المشكلات والتحديات التي تواجه شركات التأمين في عملية إعداد وتطوير المنتجات التأمينية التي تفي باحتياجات محدودي الدخل.