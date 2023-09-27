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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

"طب الفيوم" تنظم حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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شهد الدكتور حمدي إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية الطب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته إدارة رعاية الشباب بالكلية.

بحضور الدكتور نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو عبد الغني منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ الدكتور محمد صلاح مدير البرنامج الأكاديمي، وذلك اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد أ. د حمدي إبراهيم أن طلاب كلية الطب دائمًا متميزين، لأنهم يحملون على عاتقهم مسئولية كبيرة في علاج المرضى، متمنيًا أن يكونوا على قدر تلك المسئولية.

كما أوصى الطلاب بالتحلي بالأخلاق الحميدة والأمانة والاخلاص في الحياة العلمية والعملية.

وأكدت أ. د نجلاء الشربيني أن الدراسة في المرحلة الجامعية تختلف تمامًا عن الدراسة في مرحلة الثانوية العامة، كما أوصت الطلاب بالمشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، لما لها من دور كبير في بناء شخصية الطالب.

ومن جانبه أوصى الدكتور محمد صلاح الطلاب الجدد بالالتزام بأخلاقيات الطالب الجامعي.

وفي ختام الحفل قام الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية المتنوعة.

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الدكتور محمد صلاح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم القائم بأعمال عميد تحت رعاية رئيس جامعة الفيوم
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