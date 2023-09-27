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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال ترميم مبنى محطة الملك فؤاد الأثرية

محطة الملك فؤاد الأثرية
محطة الملك فؤاد الأثرية بكفرالشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية، لتطوير مبنى محطة الملك فؤاد بمنطقة منشية فؤاد، على طريق صلاح سلامة الجديد ،الذي يربط بين مزلقان الإنشاء والتعمير وتقسيم المحافظة، بروافد الطريق الدولي، وشملت أعمال الترميم والصيانة المبنى من الداخل والخارج، ليتم الحفاظ عليه كمبنى أثري من طراز فريد.

وكانت محطة قطار الملك فؤاد أو ما تُعرف باسم «المحطة الملكية»، تعرضت لحالة من الإهمال على مدار أعوام طويلة، بعد أن كانت مبنى له قيمته التاريخية والأثرية، إلى أن تم مؤخراً أعمال رفع كفاءة وتطوير مبنى المحطة، بالتعاون بين المحافظة وزارة النقل، ووزارة الآثار المصرية.

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