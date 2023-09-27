أشرف منصور: وجود الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية جاء بناءً على إرادة سياسية

قال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس امناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة: "نحن لدينا منح كثيرة لمعظم طلبة الثانوية العامة من مختلف الشهادات، ونحن نحتفل اليوم بما يسمي البرنامج الـ١١ لأوائل الثانوية العامة من محافظات مصر، وذلك يمثل أهمية كبرى لدينا لأن تلك المنح هي دور الجامعة التنموي، مشيراً إلى أن رسالة التعليم العالي الألماني أحد أهم أهدافه هو إتاحته للكل بغض النظر عن الماديات، فلن يسأل أي شخص عن الخلفية المادية.

جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال المقام بحرم الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة لتكريم أوائل الثانوية العامة من محافظات مصر الحاصلين على المنحة الكاملة للدراسة بكليات الجامعة للعام الأكاديمي 2023- 2024، وتسليمهم الوثيقة الخاصة بالمنحة، بحضور الدكتور سليم عبد الناظر، رئيس الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، بمقر الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية.



وقال منصور: “الجامعة الألمانية تعطي حوالي ٥٠ منحة لطلبة في المحافظات لكل الشهادات، واستمرارية النجاح في الجامعة يؤهل الطالب في الحصول علي منح دراسة كاملة بدولة ألمانيا”.

وأشار أشرف منصور، إلى أن الجامعة تساعد الطالب على نمو الشخصية واحترام الذات، نحن نحترم كل الاختلافات، فالجامعات محايدة سياسياً ودينياً وفكرياً، نحن مكان للعلم فقط، حتي أنه نحن كأساتذة جامعة ليس مسموح لنا الإفصاح عن آراءنا السياسية علي الصفحات الشخصية عبر وسائل التواصل الأجتماعي فيس بوك".

وأشار إلي أن التخصصات المتواجدة في الجامعات الألمانية هي تخصصات المستقبل المطلوبة بالعالم، مؤكداً أن وجود الجامعة الألمانية في العاصمة الإدارية جاء بناءة علي إرادة سياسية، تلك الإرادة منذ أن بدأت الجامعة الألمانية بالقاهرة من ٢٠ سنة، نحن ورأنا الحكومة حيث أننا لدينا مذكرة تفاهم بين الدولتين المصرية والألمانية، مؤكداً أن الحكومة الألمانية تمثل بالجامعتين الألمانية بالقاهرة والدولية.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، خلال اجتماعه بالجامعات أعلن أنه يريد تخصصات تهم سوق العمل، وهذا ما نفعله نحن من التوسعات بالتعليم الألماني في العاصمة الإدارية لتكون رمز العاصمة الجديدة.

وفي نهاية كلمته، وجه الدكتور أشرف منصور رسالة لأولياء الأمور: "أنتم لستم اوائل الناس الذين أولادهم يلتحقوا بالجامعة الألمانية الدولية، فلا داعي للقلق، نحن منذ ٢١ سنة نعلم أولاد مصر من جميع المحافظات، ومن نماذج طلابنا، لدينا خريج اسمه "يوسف" من محافظة القليوبية، حصل علي حوالي ٥ أو ٦ منح في دولة المانيا قبل التخرج".

كما وجه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، رسالة لكل طالب: “أنت تلتحق بجامعة كل طلابها متفوقين، الذي تفعله لنفسك هو الذي سوف يحدد مكانك فيما بعد، التعليم الألماني قائم علي التعليم والتعلم والبحث العلمي قبل التخرج، وهذا ما تتميز به ألمانيا البحث العلمي، وستحصل علي كل الأنشطة العملية، فأنت تنضم لعائلة اسمها عائلة الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية”.

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