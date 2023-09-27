مصادر: السفير الفرنسي لدى النيجر غادر نيامي

أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية، اليوم الأربعاء، بأن سفير فرنسا لدى النيجر سيلفان إيتيه، غادر نيامي بالطائرة، وهو ما أكده أيضا مصدر وزاري موضحا أن الطائرة أقلعت في اتجاه تشاد.

وقد طالب الجنود الذين تولوا الحكم في نيامي بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم في 26 يوليو الماضي، بمغادرة الدبلوماسي الفرنسي البلاد.

وقد اتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رفض في البداية مطالب المجلس العسكري الحاكم حاليا في النيجر، الأحد الماضي قرارا بإعادة سيلفان إيتيه إلى فرنسا، وأعلن أن الجنود الفرنسيين الـ 1500 سيغادرون في الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل بحلول نهاية العام، وأيضا إنهاء التعاون العسكري مع النيجر.