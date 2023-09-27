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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق بقطعة أرض خلف مصنع النسيج

جانب من اخماد الحريق
جانب من اخماد الحريق
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كلف المحافظ  الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس مركز و مدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع  الحريق الذي وقع اليوم، داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك ، خلف مصنع النسيج ، ولم يسفر عن  وقوع خسائر بشرية  أو إصابات.

جاء ذلك تنفيذاً  لتكليف المحافظ، توجه هاني الجويلي رئيس المدينة، لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة حيث قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده ، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي  " كإجراء احترازي "، حتى تمت السيطرة على الحريق  ،وذلك في حضور  بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.

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