محافظ بني سويف يتابع إجراءات إخماد حريق بقطعة أرض خلف مصنع النسيج

كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، رئيس مركز و مدينة بني سويف، بمتابعة الإجراءات المنفذة للتعامل مع الحريق الذي وقع اليوم، داخل سور بأرض تابعة لأحد البنوك ، خلف مصنع النسيج ، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليف المحافظ، توجه هاني الجويلي رئيس المدينة، لموقع الحريق، لمتابعة أعمال إطفاء الحريق ، الذي شب في حشاىش وبوص وحلفة جافة حيث قامت الحماية المدنية بالتعامل مع الحريق وإخماده ، بجانب معدات وسيارات الوحدة المحلية، وذلك بعد فصل التيار الكهربائي " كإجراء احترازي "، حتى تمت السيطرة على الحريق ،وذلك في حضور بعض القيادات الأمنية المعنية من مديرية الأمن والحماية المدنية.