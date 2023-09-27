الأركان الأوكرانية: القوات الجوية تشن 12 غارة على مجموعات روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن القوات الجوية شنت 12 غارة على أفراد وأسلحة ومعدات عسكرية روسية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان الهيئة القول "إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل القيام بعمليات دفاعية في شرق وجنوب أوكرانيا وعمليات هجومية في قطاع ميليتوبول وعمليات هجومية في قطاع باخموت".

وأشارت إلى أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 26 اشتباكا قتاليا.. حيث نفذت روسيا 10 ضربات صاروخية و77 غارة جوية، وشنت 44 هجوما من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمنشآت المدنية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، وألحقت أضرارا بالمباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وتعرضت حوالي 100 مدينة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون لنيران مدفعية القوات الروسية.

وفي الوقت نفسه، وفقا لهيئة الأركان العامة، ضربت القوات الصاروخية الأوكرانية خمس وحدات مدفعية وثلاث مجموعات من الأفراد والمعدات العسكرية ومركز قيادة واحد ومستودعين للذخيرة للقوات الروسية.

