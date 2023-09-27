«مولد الإنسانية بنبي الرحمة» أمسية دينية لخريجي الأزهر بمطروح

قال عبدالعظيم سالم رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه تم عقد أمسية دينية، بمناسبة ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمسجد «القرية الحمراء»، بمدينة الحمام، تحت عنوان «مولد الإنسانية بنبي الرحمة».

بدأ الاحتفال بكلمة إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أكد فيها أن الاحتفال بالمولد النبوي هو سنة محمودة، مبينا أن يوم مولده صلى الله عليه وسلم قد شهد الكثير من المعجزات والبشارات الكونية التي تنبىء بقدوم خاتم الأنبياء والمرسلين ونبي الرحمة والإنسانية للعالم أجمع.

وأوضح عضو المنظمة أن رسولنا الكريم قد أرسى قواعد الديموقراطية والشورى بين الناس، فكان أول من أسس المفهوم الحقيقي “للمواطنة”، من خلال وثيقة المدينة التي نظمت العلاقة بين اليهود والمسلمين، وحذرنا من تداول الشائعات، حيث حثنا علي قول الصدق والبحث عن الحقيقة قبل نشرها أو تداولها.

وخلال كلمته أوضح عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، أن الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدفها جلب المصالح ودفع المفاسد في العاجل والآجل، وكل أمور الأمة تدور في هذا الفلك، كما تطرق إلى دور النبي في احتواء كافة الفصائل في المجتمع حيث قامت سياسته على التنوع والتعايش ولم تقم على الإقصاء، وأرسى قواعد بناء الأمة، حيث أنه أول من رسخ لدولة تعاقدية تقوم علي أحقية المواطنين في اختيار الحاكم، مبينا ملامح عبقرية النبي صلي الله عليه وسلم العسكرية والإدارية.

واختتمت الأمسية بتأكيد أعضاء المنظمة على الحضور بضرورة أن نستن بسنة النبي، وأن نرتبط به ونسير علي نهجه والامتثال لأوامره، لكي نرتقي بين الأمم بالأعمال لا بالأقوال.