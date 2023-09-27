في أول ظهور بعد الرحيل عن الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف تفاصيل إقالته وموقفه من الخطيب

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إنه حزين بسبب قرار محمود الخطيب رئيس النادي برحيله من منصبه ولكن في الوقت نفسه لا توجد مشكلة معه، متمنيًا التوفيق لخالد بيبو مدير الكرة الحالي بالنادي.

وأكد «عبد الحفيظ» في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر" أن مشواره في الملاعب ومع كرة القدم انتهى مبكرًا بسبب كثرة الإصابات التي تعرضت لها، و«لكن ربنا عوضني كثيرًا في العمل الإداري».

وأشار إلى أن رحيله عن الأهلي جاء بناءً على قرار لجنة التخطيط، و«ليس لدي أي مشكلة نهائي لأن هذه ثوابت وقرارات في النادي الأهلي تمشي على سيد وأكبر حد في النادي الأهلي ولكن كان ممكن أعرف القرار قبلها بساعة أو اتنين أو يوم بس الخبر جالي في ساعتها وكنت زعلان بإبلاغي بالرحيل خلال جلسة مع محمود الخطيب وليس قبلها».

وأضاف سيد عبد الحفيظ أن محمود الخطيب أول من قام بترشيحه لتولي منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي بعد الاعتزال وحققت نجاحات كثيرة مع محمود الخطيب، ولا توجد أي مشكلات بيننا، ولكني حزين من الموقف الأخير بالطبع ولكن لن أقف عند ذلك الأمر كثيراً.

وتابع سيد عبدالحفيظ أنه جزء من منظومة الأهلي، وليس هو منظومة الأهلي وخالد بيبو زميل ملاعب وصديق وأتمنى له التوفيق، وبيتي مفتوح له في أي وقت وتواصل معي أكثر من مرة، ولم أخرج من الأهلي حتى أعود له مرة أخرى وأنا موجود في الأهلي دائماً.

وأضاف «عبد الحفيظ» أن بعض الأشخاص تقول أنني أخذت الملفات ورحلت وما هي هذه الملفات التي أخذتها؟.

وتابع عبد الحفيظ: «أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت والناس تعودت عليّ في شكل معين وتواجدي في أي منصب آخر بالنادي قد يخلق بعض الضغط خلال الوقت الحالي».

