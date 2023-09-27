مانشستر يونايتد يبدأ رحلة الدفاع عن لقب كأس الرابطة بثلاثية في شباك كريستال بالاس

فاز فريق مانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد، في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد في شباك كريستال بالاس، أليخاندرو جارناتشو وكاسيميرو وأنتوني مارسيال في الدقائق 21 و27 و55.

وبدأ مانشستر يونايتد بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: ديوجو دالوت - هاري ماجواير - رافائيل فاران - سفيان أمرابط

خط الوسط: ماسون ماونت - كارلوس كاسيميرو - حنبعل المجبري

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - أليخاندرو جارناتشو - بيليستري.



في حين بدأ كريستال بالاس المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: ناثانيل كلاين - روب هولدنج - ريتشاردز - ميتشيل

خط الوسط: دوكوري - ريديوالد - شلوب

خط الهجوم: ساكي - أندريه أيو - ماتيتا.

وبهذا الفوز، تأهل فريق مانشستر يونايتد إلى دور الـ16 بكأس رابطة المحترفين إلى جانب إبسويتش تاون الذي فاز على ولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



وتوج الشياطين الحمر باللقب الموسم الماضي، فين حين ودّع كريستال بالاس المنافسات من الدور الثالث، بالسقوط أمام نيوكاسل بركلات الجزاء الترجيحية.