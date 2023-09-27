بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام 33ر29 نقطة، ليبلغ مستوى 27ر6895 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 9ر210 مليون سهم، عبر 12006 صفقات نقدية، بقيمة 4ر50 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 36ر6 نقاط ليبلغ مستوى 24ر5726 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 11ر0 في المئة، من خلال تداول 2ر110 ملايين سهم، عبر 5522 صفقة نقدية، بقيمة 8ر19 مليون دينار كويتي.

كما زاد مؤشر السوق الأول 48ر38 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7529 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت 51ر0 في المئة، من خلال تداول 6ر100 مليون سهم عبر 6484 صفقة بقيمة 5ر30 مليون دينار كويتي.

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21ر0 نقطة ليبلغ مستوى 00ر5718 نقطة من خلال تداول 2ر98 مليون سهم، عبر 4626 صفقة نقدية، بقيمة 2ر19 مليون دينار كويتي.