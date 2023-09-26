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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من داخل شقة بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل اليوم ، تجديد حبس سيدة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات لسرقتها مشغولات ذهبية من مسكن سيدة بدائرة القسم باسلوب المغافلة، كما طلبت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمة.


البداية كانت عندما تم ضبط (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل) لقيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية بأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية

بمناقشتها إعترفت بسرقتها من إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب " المغافلة " ، بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتها بالسرقة وقررت بأنها كانت فى سبيلها للإبلاغ.

 

 

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