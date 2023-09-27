«مياه سوهاج» تعلن انقطاع المياه بالأدوار العليا بقرية بندار الشرقية والغربية وأولاد بهيج بمركز جرجا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بقرى بندار الشرقية والغربية وأولاد بهيج بمركز جرجا بسوهاج اليوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 فى تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء من نفس اليوم ولمدة 8 ساعات، وصرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال ربط خط مياه 450 ملم ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.



وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg وأنه سيتم تشغيل كافة المحطات الإرتوازية بكامل طاقتها كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.