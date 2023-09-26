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الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

افتتاح معرض دمنهور للكتاب «النسخة السادسة»

افتتاح معرض دمنهور
افتتاح معرض دمنهور للكتاب (النسخة السادسة)
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افتتحت دكتور نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، ودكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة السادسة من معرض دمنهور للكتاب، تحت رعاية دكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة.

حضر افتتاح معرض دمنهور للكتاب كلا من: عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والكاتب يوسف القعيد، وأحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور.

وتشارك هيئة قصور الثقافة ببرنامج حافل يتضمن أحدث إصداراتها بالإضافة إلى برنامج عروض فرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية وفعاليات الطفل. ويستمر المعرض لمدة 10 أيام من 26 سبتمبر الحالي حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، ويفتتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً.

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ثقافة مصر
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