كوريا الجنوبية والصين واليابان تتفق على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت

عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان، اجتماعا رفيع المستوى اليوم الثلاثاء، ووافقت على استئناف قمتهم الثلاثية المتوقفة منذ فترة طويلة، في أقرب وقت مناسب، وفقا لما أعلنته الخارجية الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أنه تم الترتيب للاجتماع لمناقشة استئناف آلية التعاون الثلاثي بين الدول المتجاورة، بما في ذلك إمكانية إحياء القمم الثلاثية، المتوقفة منذ عام 2019.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية ليم سو-سوك في بيان: "خلال الاجتماع رفيع المستوى الذي عقد صباح اليوم بين كوريا الجنوبية واليابان والصين، اتفقت الدول الثلاث على عقد قمة ثلاثية في أقرب وقت مناسب للأطراف، والعقد الفوري لاجتماع وزراء الخارجية للتحضير للقمة".