الرئيس الفلسطيني يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية، نايف بن بندر السديري، سفيرًا فوق العادة، مفوضا غير مقيم لدى دولة فلسطين، وقنصلا عاما في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال استقبال أبو مازن السفير السعودي بمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الل،. واستعرض السفير السديري حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، فيما عزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي.

ورحب الرئيس الفلسطيني، بالسفير السديري، مشيدا بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيرا للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، وقال "إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين".

وقال السفير السعودي عقب اللقاء، إنه تشرف بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للرئيس الفلسطيني.

وأضاف "جرى التأكيد على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، آملا أن تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات"، مشددًا على مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وجرت مراسم تقبل اعتماد السفير السعودي، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي الفلسطيني اللواء منير الزعبي.