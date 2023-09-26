رئيس جامعة المنصورة: الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم العالي والبحث العلمي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مساء اليوم فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بجامعة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وعدد من الوزراء والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ورؤساء الجامعات، ورؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية.

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى فعاليات جلسة حكاية وطن فيلمًا تسجيليًا حول جهود الدولة فى دعم منظومة التعليم العالى، ودور الدولة فى إنشاء الجامعات المختلفة، سواء الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة وغيرها.

وخلال الاحتفال جرى تكريم مهاب محسن محمد، أول قطاع الطب البيطري كلية الطب البيطري جامعة المنصورة.

وأكد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى أهتمامًا كبيرًا بدعم التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة، وأن الاحتفال بتفوق جامعات مصر يعد يومًا تاريخيًا بالجامعات المصرية الاحتفال بأوائل خريجي الجامعات المصرية.

وأشار خاطر الى دعم الرئيس للتعليم العالي وتوفير فرص تعليمية لطلابنا من خلال الجامعات الأهلية والتي تمثل تجربة نجاح مصرية كبيرة في هذا القطاع والانتقال لعصر جديد بخريج قادر على استيعاب سوق العمل وأن المسارات الجديدة في التعليم العالي تهدف لضمان فرص عمل للخريجين وفقا لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي فى ظل التحول للجمهورية الجديدة.

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الرئيس السيسي خلال الاحتفال بتفوق جامعات مصر