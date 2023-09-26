صحة الدقهلية: التفتيش على مخازن الأدوية بـ 271 منشأة صحية 

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء شن الإدارة العامة للصيدلة حملات مكبرة على مخازن المستلزمات الطبية بالإدارات الصحية والمستشفيات لتفعيل الاشراف الصيدلي على الأدوية ومعالجة الملاحظات وتلافيها .

وقال مكين فى تصريحات صحفية، ان الادارة العامة للصيدلة بقيادة الدكتورة رشا نور الدين، مدير إدارة التفتيش الصيدلي الحكومي قامت خلال الأسبوعين الماضيين بالمرور على 271 من المنشآت الصحية التي تشمل المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمراكز الطبية وعلى نحو 22 مكتب صحة و 3 مخازن اقليمية إلى جانب 18 مخزناً للإدارات الفرعية.

واوضح انه جرى عقد عدة اجتماعات مع مفتشى الصيدلة الحكومي للإدارات المختلفة لبحث ملاحظات المرور والتأكيد على أهمية المتابعة لتلافي و معالجة تلك الملاحظات والتأكيد على تفعيل الإشراف الصيدلى على الادويه والمستلزمات الطبيه.

جرى خلال الاجتماع مع الطب العلاجى ومديرى المستشفيات والاتفاق علي تنشيط لجان ترشيد استهلاك المضاد الحيوي المنبثقة من لجنة الدواء و مقررها الصيدلي الأول وذلك لمناقشة العقبات التي تواجه الفريق في ترشيد الاستهلاك

كما نظمت الإدارة اجتماعاً وتدريباً علي اعمال اليقظة الدوائية في المستشفيات وآليات تنفيذها وإلى جانب بحث زيادة أعداد منسقي اليقظة الدوائية.