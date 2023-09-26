جامعة الفيوم تنظم حملة للكشف المبكر عن مرضى الضغط والسكر

نظمت جامعة الفيوم، بالتعاون مع المستشفى الجامعي، حملة للكشف المبكر عن مرضي الضغط والسكر، بحضور الدكتور ناصر عويس وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور يوسف عبد الحميد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري والطلاب وفريق الوعي البيئي بالكلية.

استهدفت الحملة اجراء الفحص الطبي وزيادة الوعي الصحي بأهمية فحص ضغط الدم والسكر وأهمية اتباع أنماط الحياة الصحية.

وأوضح الدكتور أحمد حسني على أن إطلاق حملة الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم والسكر يأتي في إطار خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويتزامن مع اهتمام الدولة المصرية واطلاق المبادرات الصحية مثل “100 مليون صحة”، مؤكدا على أهمية إتباع الكشف الدوري ونمط حياة صحية.

ومن جانبها أكدت الدكتور نادية عبد العزيز حجازي أن اطلاق الحملة يستهدف خدمة المجتمع الجامعي ورفع مستوى الصحة العامة لدى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الاداري والطلاب بالكلية وتعزيز جودة الحياة الصحية لهم.

وقدمت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الشكر لفريق الأطباء من نواب ومدرسين مساعدين وأطباء الامتياز وهيئة التمريض على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الحملة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الإجتماعية والدكتور نادية عبد العزيز حجازي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.