مستشارة سابقة لأوباما: الحكومة الأمريكية لها دور في التأثير على الناخبين.. فيديو

قالت لوري واتكينز المستشارة السابقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إن الحكومة الأمريكية لها دور في التأثير على الناخبين، وفي 2012 عانى أوباما من تأخره في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، ومع ذلك فاز بها.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الاستطلاعات فائدتها أن تدفع المرشحين للعمل أكثر على الناخبين والتأثير عليهم.

وذكرت أن الانتخابات ستجرى بعد أكثر من عام، وهذه فترة طويلة قد تتغير فيها أمور كثيرة، فمجموعة الماجا التي تدعم ترامب تعمل على التأثير على الناخبين، ومن ناحية أخرى يجب التوصل أولا لحل لمشكلة الإغلاق الإداري، وإلا لن تكون هناك محاكمات لترامب، أيضا مشكلة الاقتصاد التي تعهد الرئيس بايدن ببذل المزيد من الجهد لتحسين الوضع الاقتصادي.

ولفتت إلى أن دونالد ترامب يحاول نشر الكراهية، ويهدد بشأن ما يجريه القضاء تجاهه من خطوات، وحين تأخذ المحاكمات مسارها الطبيعي ستكون هناك تغيرات كثيرة في استطلاعات الرأي