مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحاكم الإدارية

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.



وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة .

حركة المحاكم الإدارية للمكتب الاعلامي 2023 2024