ads
الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لأعضاء المحاكم الإدارية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
  
وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة .

حركة المحاكم الإدارية للمكتب الاعلامي 2023 2024
حركة المحاكم الإدارية للمكتب الاعلامي 2023 2024
ads
الجمعية العمومية الحركة القضائية المحاكم الادارية
ads