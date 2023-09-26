انطلاق ورشة "الكوميديا البصرية" للإيطالي باولو أفاتانيو بالإسكندرية المسرحي.. صور

انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، ورشة "الكوميديا البصرية" للمدرب الإيطالي باولو أفاتانيو، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي.

بدأ المدرب ورشته بالتعرف على جميع المتدربين، وشرح لهم أهمية الورشة، التي تكمن في الكوميديا الجسدية والحركية دون اي كلام فقط "أصوات مضحكة تخرج من الفم او حركات جسدية يقوم الممثل بها باستخدام جسمه دون أن يتكلم".

وعرف المدرب باولوو المتدربين أن ورشة اليوم الأول ستكون عن الكوميديا ديلايتي، والـphysical comedy، وسيتكمل ورشته غداً وستكون عن أشياء مهمة مثل:

‏•mime

•clown

•gibrish

Visual comedy training

تضمنت الورشة بعض التمرينات الرياضيه ثم انتقل إلى حركات استعراضية مثل الوقوع على الأرض، وانتقل إلى حركات تمثيلية صامته فا يمثل المتدرب وكأنه غضبان او سعيد او يتأثر بشىء فيدعنا نرى ثأثير الصدمة، ورد فعلها في حركات وجهه، وجسده، وأيضا حركات يدوية وكأن المتدربين يحملون زجاج ويسكبون الماء، ويتخيلوا أنهم يمسكون حبل ويشدونه وهذا التمرين يفيد الأداء فيجب ان يظهر الممثل تلك الأشياء وهو لا يمتلكها ونرى ذلك على حركات وجهه وجسده، وكان من أهم التدريبات هو أن يأتي الممثل بتخيله إلى أنه يحمل كورة بين يداه ثم يتركها ويحمل حجر ويوجد بالتأكيد هنا اختلاف الأحمال، الذي حاول الممثلون اظهارها على طريقة حملهم المختلفة للشيئين.

كما عرف المدرب باولوو للمتدربين عن أهميه لغة "جبرش" في التمثيل، وبدأ أن يعرفهم كيف يخلق بها حوارا، وأن أهم شيء هو الاستمرار في الصوت الذي تم اختياره ولا يتم تغييره ليظل الحوار مفهوم، وحاول المتدربين خلق حوار بلغة جبرش حتى تمكنوا من انجازها، وأيضا من أهم الأشياء التي ذكرت بالورشة كيفية تلقي الضربة ببطء واستقبالها بنفس البطء، ورد الفعل المصاحب لها.

وانهي المدرب ورشته بشرح "كيفية بناء شخصية سماتها مأخوذه من حيوان او جماد"، وهو تمرين صغير طلب فيه من الممثلين تخيل أنهم يدخلون إلى حديقة ويطلبون مشروب يتذوقونه، فيكون المشروب سيئ ويمثل المتدربين تلك الشيء وهم يتقمصون شخصيات بعيده عن شخصياتهم.

يذكر أن فعاليات المهرجان تستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، وقد تم إختيار 3 عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام، بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض المشاركة في المهرجان من "مصر، وفلسطين، وإسبانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والعراق، وتونس، وإيطاليا، والأردن، والكويت، والإمارات العربية المتحدة".

ومهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بقيادة تنظيمية للفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وتأسس المهرجان عام 2008 على يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت، ليكون فرصة ومكان للفنانين المسرحيين الموهوبين، ولكن ضعف الامكانيات كان يعرقل أحلامهم.