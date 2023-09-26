الكهرباء: إجراءات متعددة للقضاء على أخطاء الفواتير

انتهى قطاع الكهرباء من تطوير وتشغيل مركز تحكم شرق اسكندرية بتكلفة تبلغ مليار جنيه ويتضمن 11 محطة محولات و30 موزع وما يتبعهم من حجرات محولات.

وقد تم الإنتهاء من تجديد حجرات المحولات وإتمام أعمال التطوير المدنية وتغيير المهمات الكهربية والبدء في تركيب أجهزة الإتصال ولوحات التحكم عن بعد لخدمة 2 حوالى 3 ملايين مشترك بالاسكندرية كما تم الانتهاء من تعديل الخطوط الهوائية المتعارضة مع الكتل السكنية بمحافظة الاسكندرية والساحل الشمالى ضمن خطة الوزارة لتعديل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية حفاظاً على المواطنين وإستقرار التغذية حيث تم الإنتهاء من تعديل 13 خط هوائى كما تم تطوير مراكز الخدمة والتعامل مع الجمهور وتطوير الشبكة المعلوماتية والبرامج المستخدمة لسـرعة إنهاء الإجراءات وتوفير الخدمة عن بعد وتحسين وسائل الإتصالات

واكدت الشركه القابضه للكهرباء انه تم استثمار333 مليون جنية ضمن الخطة الاستثمارية لشركة الاسكندرية فى مشروعات الإحلال و التجديد و التوسعات وان العمل يتم لانشاء مشروع تحكم شرق الاسكندرية باستثمارات 600 مليون جنيه الى جانب مشروع تحكم غرب بتكلفة مليار جنيه ضمن برامج قطاع الكهرباء للتوسع فى التحكم فى الشبكة القومية عن بعد بهدف خفض زمن الفصل والتوصيل للمشتركين

استعرض المهندس ايهاب الفقى رئيس شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء الاعمال الجارى تنفيذها لتلبية احتياجات المشروعات القومية وفى مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان حيث يقع فى نطاق الشركة جزء من هذا المشروع والجزء الاخر بشركة توزيع كهرباء البحيرة حيث يجرى تنفيذ متطلبات المشروع ومد شبكات التوزيع لخدمة المستفيدين الى جانب مشروع القطار السريع والمشروعات القومية للاسكان ومياة الشرب والصرف وغيرها مؤكدا ان السنوات التسع خلال عهد الرئيس السيسى شهدت طفرات غير مسبوقة فى استقرار التيار بمناطق الاسكندرية والساحل وتراجع كبير لمعدلات الاعطال وانقطاعات التيار مشيرا الى ان نطاق التغطية الجغرافية لشركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء والتى تقدم خدماتها لجمهور المشتركين البالغ عددهم 2,9 مليون مشترك وتقوم بتطوير وتحديث شبكتها الكهربية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة

اكد الفقى اتخاذ اجراءات متعددة للقضاء على اخطاء الفواتير حيث تم التعاقد مع شركة خاصة لقراءة العدادات وتصوير القراءة الفعلية على الطبيعة للحد من أخطاء القراءة , وإستحداث برنامج قراءة موحد لكبار المشتركين .ومراجعة عدادات شراء الطاقة والتحقق من دقة عملها لصحة حساب قيمة الطاقة المشتراه .وفحص حالات المغلق والمؤجل والمقـروء بصفر للوصول إلى أدنى حد ممكن من هذه الحالات .ومتابعة تقارير العدادات التى لم يتم شحنها أكثر من شهرين من برنامج شحن العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها والتأكد من سلامه التوصيلات الخاصة بها وإستمرار عملها . وتكثيـف عمليات الكشـف والمرور على المشتركين بعد مواعيد العمل الرسمية وكذلك في العطلات الرسمية والأجازات كما تم وضع خطة لإحلال العدادات التقليدية بعدادات مسبقة الدفع وتقوم الشركة بجهود متميزة في مجال ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة حيث أنه تم تركيب (102) محطة فوتوفلطية , و (3165) مكثف .وتطوير وتحديث شبكتها الكهربية بإنشاء لوحات التوزيع وحجرات المحولات ومد الكابلات الأرضية والخطوط الهوائية للجهود المتوسطة والمنخفضة

في حين يكثف قطاع الكهرباء العمل للانتهاء من مشروعات تتقوية وتوسيع شبكة كهرباء الاسكندرية والساحل الشمالى استعدادا للشتاء القادم وموسم الامطار حيث تم اتخاذ كل الاجراءات المطلوبة لتامين مكونات الشبكة القومية للكهرباء وتامين مصادر التغذية للمرافق والمنشات الهامة بتوفير اكثر من مصدر للتغذية وتوفير سيارة متنقلة فى الميادين العامة تقدم العديد من الخدمات خاصة سداد الفواتير - شحن الكروت للعدادات - التقديم على المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء و عمل ورديات منتظمة لجميع مراكز الشحن بما يضمن توفير الخدمة بإستمرار لدى المشتركين ، ويتضمن قيام قطاع الكهرباء بالتعاون مع جميع الجهات التي تنفذ مشروعات تطوير البنية التحتية من مشروعات سكنية جديدة وطرق وكباري وشق مصارف للمياه خاصة مشروعات التطوير الحضاري "بشاير الخير"–حياه كريمة - حدائق المنتزه –محور التعمير – طريق القوس الغربي(محور عمر سليمان ومشروع القطار السـريع –مشـروع المترو– مشروع الدلتا الجديدة