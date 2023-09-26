الأردن: إجراء 8 تعديلات على حكومة "الخصاونة" والوزراء الجدد يؤدون اليمن الدستورية

أصدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة، شملت إجراء 8 تعديلات على حكومة الخصاونة تضمن وزراء جدد وفصل بعض الوزارات وأعرب العاهل الأردني عن شكره وتقديره للوزراء السابقين الذين خرجوا من الوزارة للجهودهم خلال المرحلة الماضية.

وجاءت التعديلات الوزاري وتعيين المهندس رائد مظفر رفعت أبوالسعود وزيرا للمياه والري، والمهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزير دولة، المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبوالسمن وزيرا للأشغال العامة والإسكان، حديثة جمال حديثة الخريشة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

كما تم تعيين يوسف محمود على الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين، ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة وزيرا للعمل، المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني وزيرا للنقل، والدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء محمد جميل موسى النجار وزير المياه والري، وفيصل يوسف عوض الشبول وزير الاتصال الحكومي، والمهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية والذي أصبح وزير دولة، المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق ابو السمن وزير الأشغال العامة والإسكان والذي أصبح وزيرا للأشغال العامة والإسكان بعد فصل وزارة النقل، ويوسف محمود على الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين والذي أصبح وزيرا وزير الصناعة والتجارة والتموين بعد فصل وزارة العمل، وقد استقبل الملك عبد الله الثاني الوزيرين المستقيلين، معبرا عن تقديره لجهودهما خلال عملهما الفترة الماضية.