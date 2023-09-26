إقبال على مكاتب الشهر العقاري بالجيزة لتحرير توكيلات للرئيس السيسي.. صور

توافد المئات من أبناء مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، على مكاتب الشهر العقاري لإعلان دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحرير توكيلات لتأييد ترشحه في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وتواجد عدد كبير من المواطنين أمام مكتب توثيق الشهر العقاري بنطاق الصف وجنوب الجيزة، قبل مواعيد العمل الرسمية.

وأبدى الحضور سعادتهم بحسن تنظيم العمل، أثناء تحرير التوكيلات، ووجود أماكن للانتظار وتوفير مقاعد لكبار السن، مع تعاون كامل العاملين بمقر الشهر العقاري وتذليل العقبات.

وجاء ذلك في اليوم الثانى لعمل التوكيلات، حيث توافد آلاف المواطنين بالأمس على مقرات الشهر العقاري بالقاهرة والجيزة والمحافظات لعمل توكيلات لمرشحى الانتخابات الرئاسية.

استعدادات مكبرة

وتستعد الدولة خلال الاشهر المقبلة لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وسيعمل المرشحون المحتملون للحصول على تزكية 20 عضوًا من مجلس النواب أو نيل تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية بواقع ألف تأييد على الأقل من كل محافظة، لتقديم أوراقهم للترشح كما ينص القانون.

ووضع قانون الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ إذ يحق لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.



والخطوات المطلوبة لاستخراج المواطن تأييدًا لأحد المشرحين من واقع القانون والقرارات السابقة، وهي كالتالي:

- التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفق النموذج المعد لهذا الغرض.

- لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، و لا أن يؤيد أكثر من مرشح.

- لكل مواطن نموذج تأييد، ولا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد من أكثر من مواطن.



- يقوم موظف التوثيق بالتحقق من شخصية المواطن من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات.

- يتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومى، وإثبات ما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبى الترشح.

- يُوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده أو ببصمة إبهامه.

- على الموظف إعلام المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات التصديق بعقوبة تكرار تأييده لأي مرشح.

- لا يُقبل التأييد بطريق الوكالة.

- يُحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما، وتُحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق.

- لا يعتد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج المخصص لذلك.

- يتم التصديق على توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

- وبالنسبة للمصريين المتواجدين خارج مصر الراغبين فى تأييد أحد طالبي الترشح تتبع ذات القواعد، ويتم التصديق على توقيعاتهم بمعرفة البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

- يترتب على تأييد المواطن لراغب الترشح نفسه أكثر من مرة أو تأييده مرشح آخر، استبعاد تأييداته كلية، فضلا عن العقوبة المقررة.



- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، من ثبت تكرار تأييده لمرشح واحد أو مرشح آخر.

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