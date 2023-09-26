الصين تعترض على إدراج كيانات تابعة لها على قوائم العقوبات الإيرانية

رفضت الصين النهج الأمريكي القاضي بفرض عقوبات على عدد من مؤسسات وكيانات تابعة لها في إطار حزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مؤسسات تتعاون مع الجانب الإيراني في إنتاج وتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية.

وزارة التجارة الصينية أعلنت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن بكين تعترض على النهج الأمريكي الذي من خلاله تم الزج بشركات وأفراد صينيين لوضعهم على قوائم العقوبات الإيرانية.

جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية فرض عقوبات تقتضي وجود قيود على عمليات التصدير لـ28 مؤسسة من عدد من الدول أبرزها ألمانيا والصين وروسيا ودول أخرى.

وجاء في الادعاء الأمريكي أن حيثيات القرار تستند إلى أن عمل تلك الشركات يأتي في إطار تهديد السياسة والأمن القومي الأمريكي.