رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على سيادته بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.