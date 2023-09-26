برلماني: الجولات المفاجئة لوزير الصحة بالمستشفيات تصحح الأخطاء

أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، الأهمية الكبيرة للجولات المفاجئة التي يقوم بها وزير الصحة لتفقد المستشفيات والمراكز، والتى كشفت عن أن هناك عدداً من المستشفيات تقوم برسالتها السامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين بكل مهنية واحترافية وهناك بعض من المخالفات داخل المنشآت الصحية واتخاذ الوزير لجميع القرارات الفورية والحاسمة لتصويبها .

وقال "مسعود" فى بيان له أصدره اليوم، إن الدكتور خالد عبد الغفار رسخ من خلال هذه الجولات عدم اعتماد أى مسئول عن التقارير التى تصل إليه من مرؤسيه، مشيداً بحرص وزير الصحة والسكان على القيام بهذه الجولات فى توقيتات زمنية فى غير مواعيد العمل الرسمى داخل المستشفيات .

وأشاد المهندس أمين مسعود بالقرارات الحاسمة والسريعة التى يتخذها الوزير بالتحقيق الفوري في المخالفات التي يرصدها داخل بعض المستشفيات وطلب إفادته بنتائج التحقيق خلال 48 ساعة، مؤكداً أن هذه السياسة من الوزير تضمن تحقيق الانضباط داخل مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.

وطالب من جميع المحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة على مستوى الجمهورية اتباع نهج الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان من خلال قيامهم باستمرار بجولات مفاجئة ومكثفة على جميع المستشفيات بصفة عامة والوحدات الصحية القروية بصفة خاصة، وذلك لدعم الجهود الجبارة التى يقوم بها الوزير لضبط الأداء داخل مختلف المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجمهورية.

ووجه مسعود، التحية والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان على الجولات المفاجئة لتفقد المستشفيات والمراكز الصحية بمختلف المحافظات واتخاذ القرارات الفورية لضبط الأداء داخل المنظومة الصحية.