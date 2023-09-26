تراجع الأسهم الأوروبية لأدنى مستوى في شهر

أغلقت الأسهم الأوروبية، يوم الإثنين، عند أدنى مستوياتها في أكثر من شهر، إذ تأثرت معنويات المستثمرين بمخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول وتباطؤ الاقتصاد الصيني.

فقد أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضًا 0.6 بالمئة ليتراجع للجلسة الثالثة على التوالي.

وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه والسلع المنزلية والشخصية بأكثر من اثنين بالمئة لكل منها لتقود الانخفاضات في القطاعات.

وتراجع سهما شركتي (إل.في.إم.إتش) و(كرينج) المتأثرتين بالوضع في الصين 2.6 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب، وسط مخاوف مستمرة بشأن النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 0.8 بالمئة مع تراجع أسعار المعادن بفعل ارتفاع المخزونات والمخاوف من بقاء أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول عالميًا.

كما تراجع مؤشر داكس الألماني 1 بالمئة بعد أن أظهرت أحدث البيانات تدهور معنويات الشركات الألمانية في سبتمبر الجاري لتنخفض للشهر الخامس على التوالي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن أسعار الفائدة في منطقة اليورو ستظل مرتفعةً إلى أن يتراجع معدل التضخم رغم تباطؤ الاقتصاد، مشيرةً إلى أن رفع أسعار الفائدة على الودائع يمكن أن يساعد في خفض التضخم إلى 2 بالمئة.