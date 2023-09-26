بالصور.. جماهير المصري تحرر أول توكيلات للرئيس السيسي: وفاء للجميل ببناء حلم بورسعيد

توافدت أعداد كبيرة من جماهير النادي المصري، أمس الاثنين، على مقرات الشهر العقاري، لتحرير أول توكيلات لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

وظهرت جماهير النادي المصري في مظهر حضاري مشرف، ملتزمين بالوقوف في الصفوف بمكاتب الشهر العقاري التي أنهت إجراءات تحرير التوكيلات في دقة وسرعة، حيث حرصت جماهير النادي المصري على أن تكون صاحبة أول توكيلات يجرى من خلالها دعم الرئيس في الإنتخابات الرئاسية المُقبلة.

وأكدت جماهير النادي المصري على أن إصرارهم على أن يكونوا أصحاب أول توكيلات ببورسعيد لرئيس الجمهورية، يأتي في صورة تظاهرة حب ردًا للجميل للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي حقق حلم أبناء بورسعيد ببناء استاد عالمي للنادي المصري في نفس موقعه القديم بشكل يليق بتاريخ النادي العريق.

وأعلنت عن دعمها الكامل للرئيس الحالي والمرشح لرئاسة الجمهورية، معربين عن ثقتهم في استكمال مشروع حلم بناء استاد النادي المصري، وكذلك ايمانهم الكامل برؤية الرئيس لمصر 2030، وأنها سوف تكون دولة عظيمة متطورة قوية، لذلك سوف يشاركون في الانتخابات الرئاسية بكثافة وسوف يستكملون بأصواتهم ما يطمح إليه الشعب، ومشددين على أن المرحلة الحالية تحتاج إلي الوعي بمتطلباتها، وأن مصر تتغير، ومحافظة بورسعيد نالت نصيب الأسد من المشروعات القومية المختلفة.

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