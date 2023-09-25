ريال مدريد يتلقى نبأ سارا قبل مواجهة لاس بالماس

عاد البرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى التدريبات، اليوم، بشكل طبيعي مع فريقه ريال مدريد، ومن المقرر أن يكون الجناح البرازيلي جاهزًا للمشاركة في مباراة الأربعاء المقبل أمام لاس بالماس بالدوري الإسباني.

كان فينيسيوس قد غاب عن مباراة ديربي العاصمة أمام أتليتكو مدريد والتي خسر فيها الملكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بسبب التهاب في المعدة، لكنه سيعود لصفوف الفريق للمباريات القادمة.

وتعد هذه العودة إلى التدريبات هي أمر إيجابي للمدرب كارلو أنشيلوتي، حيث تأثر الفريق بغياب فينيسيوس في مباراة الأمس.

يذكر أن فينيسيوس غاب عن الملاعب لمدة شهر بسبب الإصابة، لكنه عاد اليوم وأظهر حالة بدنية جيدة، وسيقوم أنشيلوتي ببعض التغييرات في التشكيلة أمام لاس بالماس بعد خوض اللاعبين الأساسيين لقاء الديربي بجلسة تدريب خفيفة اليوم.

من ناحية أخرى، يستمر داني كارفاخال في التدرب على هامش الفريق بسبب إصابة عضلية ولن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة لاس بالماس في مدريد. بينما سيغيب تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو عن المباريات لفترة طويلة بسبب إصابات في الركبة.