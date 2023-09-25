صلاح يقنع نجم ليفربول بالتجديد

أعلن نادي ليفربول، الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح، تجديد عقد الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس.

وأصدر ليفربول بيانًا رسميًا أعلن فيه توقيع كوستاس تسيميكاس، الذي انضم إلى النادي من أولمبياكوس في أغسطس 2020، على عقد جديد طويل الأمد.

وأعرب تسيميكاس في تصريحاته بعد تجديد عقده عن سعادته الكبيرة بهذا القرار وأشار إلى أنه جاء نتيجة التضحيات والعمل الجاد الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وأكد تسيميكاس أن النجم المصري محمد صلاح كان له دور كبير في إقناعه بتجديد عقده مع ليفربول، إلى جانب القائد فان دايك، وأعرب عن حماسه لمستقبل الفريق وثقته في قدرتهم على تحقيق النجاح.

ويُشار إلى أن تسيميكاس شارك مع ليفربول في 62 مباراة حتى الآن، قدم خلالها 12 تمريرة حاسمة ولم يسجل هدفًا. انضم إلى الفريق في عام 2020 وقدم أداءً جيدًا في ظل تواجد أندي روبرتسون في مركز الظهير الأيسر الأساسي.

