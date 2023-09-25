منظومة التأمين الصحي الشامل على مائدة "النيل للإعلام" بطور سيناء

عقد مركز النيل للإعلام بطور سيناء بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اليوم الإثنين، ندوة إعلامية حول تأمين صحي شامل لكل المصريين.حاضر فيها الدكتور أشرف الانصارى مسئول الرقابة بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الذي بدأ حديثه عن المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل والتى مازالت تحت التجربة داخل جنوب سيناء.

وأشار الانصاري إلى أن المنظومة الجديدة تعمل على فصل الخدمة الصحية من خلال ثلاث هيئات وهى هيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وقال الدكتور محمود رجب مدير إدارة الدعم الفنى بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية إنه تم اعتماد 7مراكز صحية داخل محافظة جنوب سيناء تعمل على تغطية جميع مدن المحافظة.

واوضح ان الفرق بين التأمين الصحي السابق كان يغطى نسبة 50%من المواطنين فقط فى ظل وجود قصور فى تقديم الخدمة الطبية للمواطن فى حين جاءت المنظومة الجديدة بصدور القانون رقم 2لسنة 2018 ان الخدمة الطبية تغطى جميع الخدمات وتم تعديلها فى اللائحة التنفيذية لتغطى جميع أفراد الأسرة.

واضاف: أن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل جاء ليشمل جميع فئات المجتمع من موظفين واصحاب المعاشات والأعمال الحرة. مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تسجيل مستشفيات كبرى داخل المحافظات للعمل ضمن المنظومة الطبية الجديدة في حالة عدم توافرها داخل المحافظة عن طريق التأمين الصحي الشامل دون تحمل المريض اى أعباء مالية. وفى نهاية اللقاء جاءت ابرز التساؤلات حول الخصومات المالية فى المنظومة الجديدة بالنسبة للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة وأرباب المعاشات وايضا إجراءات فصل الابن المتزوج واجراءات المالية بالنسبة التى يتحملها المريض فى العمليات الكبرى والأمراض المزمنة.

كما جاءت مطالبة الحضور بضرورة وجود مستشفى للطب النفسي وعلاج الادمان داخل المحافظة. أدار اللقاء ايهاب عبدالله مدير المجمع.

يأتي ذلك فى إطار الدور التنويري والتوعوى التى تقوم به الهيئة العامة للإستعلامات ياتى دور قطاع الإعلام الداخلى من خلال المراكز والمجمعات الإعلامية المنتشرة في أنحاء الجمهورية فى نشر الوعي والثقافة بين المواطنين من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني .

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