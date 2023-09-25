منتخب مصر للصم يواصل التألق وكتابة التاريخ في كأس العالم

يشارك منتخب مصر لكرة القدم للصم حاليا في كأس العالم والذي يقام في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادم والتي تستضيفها ماليزيا ويشارك فيه 19 منتخبا يمثلون قارات العالم وقد جاء منتخبنا المصري في المجموعة الأولى مع ماليزيا الدولة المضيفة وأمريكا وألمانيا.

وكان المنتخب قد فاز في المباراة الأولي أمام ألمانيا بنتيجة 3/1 ثم فاز على منتخب امريكا 3/2 ليتصدر مجموعته

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنه البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام وهشام سليمان مدرب حراس مرمى والسيد جمعه إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.

جدير بالذكر أن المنتخب المصرى فاز بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.

ويعمل منتخب مصر للصم خلال مسيرته فى صمت تام وسط دعم كامل من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب الرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي فى ظل الجمهورية الجدية وتوفير كل سبل النجاح لهذا المنتخب الذي يواصل كتابة التاريخ

واستطاع المنتخب المصري لكرة القدم للصم والبكم، أن يحقق أول ميدالية برونزية في تاريخه في أولمبياد الصم والبكم، التي أقيمت في تركيا، تحت قيادة كابتن توفيق صقر، وذلك بعد الفوز على إيطاليا بهدفين مقابل هدف، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع،.

كما فاز المنتخب المصرى بالميدالية الفضية فى البطولة السابقة والتى أقيمت بتركيا عام 2022.

واستكمالًا للإنجازات، استطاع أبطال الصم والبكم تحقيق المركز الرابع في أولمبياد بلغاريا 2013، تحت قيادة فؤاد عبدالحميد، المدير الفني السابق للمنتخب.

ويسعي منتخب مصر للصم خلال كأس العالم المقامة حاليًا فى ماليزيا للوصول الي ابعد نقطة والفوز بالبطولة التي يشارك فيها 19 دولة علي مستوي العالم .