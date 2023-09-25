طوكيو أفضل وجهة في العالم للسياحة الفردية

احتلت العاصمة اليابانية "طوكيو" المرتبة الأولى عالميا في قائمة أفضل الوجهات العالمية للسائحين الفرادي، تليها العاصمة التشيكية "براغ".

ووفقًا لدراسة حديثة أجراها مركز أبحاث شركة بلانيت كروز، اعتمدت فيها على تحديد الأماكن الأكثر مثالية للمسافرين المنفردين، فقد تربعت طوكيو على عرش عواصم العالم وفقا لـ6 عوامل أساسية:

تقييمات السلامة

متوسط ​​تكاليف الفندق لليلة الواحدة

توافر الأنشطة الجماعية

ثروة من عوامل الجذب

تكلفة تذكرة النقل العام الواحدة

الجو الترحيبي العام للمدينة

ومع أخذ كل هذه العوامل في الاعتبار، حصلت براغ على 4.6 درجة من أصل 5، لتحتل المرتبة التالية مباشرة لطوكيو، المدينة الأعلى تصنيفًا، بل تفوقت براغ في فئة السلامة، حيث حققت مؤشر أمان يبلغ 75.39 على موقع Numbeo، متفوقة على العديد من المدن الأوروبية الأخرى، وفي دراسة أخرى في وقت سابق من هذا العام، توجت براغ أيضًا بالمدينة الأكثر أمانًا للمسافرين في أوروبا.

كما كشف التقرير، تفوق براغ أيضًا في مؤشر الود والسلام، حيث حققت درجة قوية تبلغ 62 من أصل 100، ومع ذلك، تمكنت فيينا فقط من التفوق على براغ في هذه الفئة، وفي حين أن أداء براغ في فئة تكلفة الفنادق كان متوسطًا، حيث بلغ متوسط ​​سعر الليلة 113 دولارًا أمريكيًا، إلا أنها برزت بعدد أعلى من المتوسط ​​من مناطق الجذب، حيث يبلغ إجمالي عددها ما يقرب من 4000، وبالإضافة إلى ذلك، قدمت براغ متوسط ​​عدد الرحلات الجماعية، يصل إلى 1000.

وتم إدراج عاصمة التشيك، في عام 2021، ضمن أفضل الوجهات في العالم للمسافرات المنفردات، وفي العام نفسه، صنفت مجلة TimeOut العاصمة التشيكية على أنها سابع أفضل مدينة على مستوى العالم، وعلاوة على ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يسافرون مع الأطفال، تظل براغ خيارًا جذابًا، ففي العام الماضي، فازت بلقب أكثر مدينة لقضاء العطلات صديقة للأطفال في أوروبا.

وبناءً على تقرير Planet Cruise، هذه هي أفضل وجهات السفر الفردي في العالم:

طوكيو (اليابان)

براغ (التشيك)

بكين، (الصين)

هانوي (فيتنام)

شنغهاي، (الصين)

شيانغ ماي (تايلاند)

بودابست (المجر)

فيينا (النمسا)

روما (إيطاليا)

بوخارست (رومانيا)