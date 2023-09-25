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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

براءة شخص من تهمة إحراز فرد خرطوش وطلقات نارية بحلوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، ببراءة شخص من تهمة أحرز سلاح ناريا غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز بغير ترخيص ذخيره «خمسة طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري».

صدر، الحكم برئاسة المستشار، محمد حسني العالم، وعضوية المستشارين محمد فهمي عبد الكريم، والدكتور محمد عبد المنعم بركات، وامانة سر ممدوح غريب ومحمد السيد شحاتة.

وأسند أمر الإحالة للمتهم عبد الرحمن خ.  ٢٤ سنة، عامل  مقيم : عزبة الوالدة  أرض الإصلاح الزراعى حلوان القاهرة، لأنه فى ٢٨ / ٥ /٢٠٢٣، بدائرة قسم شرطة حلوان، أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن" فرد خرطوش.

كما أحرز بغير ترخيص ذخيره ( خمسة طلقات مما تستخدم علي السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته او احرازه، كما  احرز سلاح ابيض " نصل معدنى " بدون مسوغ قانونى على النحو المبين بالتحقيقات.

وحملت القضية، رقم ۹۹۹۸ لسنة ۲۰۲۳ جنايات حلوان.

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براءة شخص تهمة إحراز فرد خرطوش طلقات نارية
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